L’AQUILA – Voglio lasciarlo scritto, senza supercazzole che usano politici innamorati del proprio ego, affinché resti a futura memoria, anche perché mi sto sforzando di farlo capire a chi ha ruoli di governo. L’Abruzzo è l’insieme di tantissime comunità che se tenute separate e isolate, possono evitare il diffondersi e la proliferazione del contagio. Dobbiamo quindi isolarci il più possibile e chiudere tutto a cominciare dai cantieri della ricostruzione”.

Lo dice Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Partito democratico.

“Devono restare aperti solo gli erogatori di servizi e beni di prima necessità – aggiunge – . Per raggiungere questo obiettivo il Governo deve pensare da subito a erogare ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore privato visto che a breve, tante persone non avranno neanche i soldi per fare la spesa; dovrà inoltre prevedere misure economiche compensative per le perdite delle partite Iva”.

“La Regione dal canto suo farà la sua parte con i fondi strutturali che ha a disposizione – assicura Pietrucci – . I fondi restart sia chiaro non si toccano, se non come addizionale aggiuntiva per le partite Iva del cratere. Il resto dei fondi regionali dovranno essere ripartiti secondo criteri di equità. Oggi la priorità resta però la tutela della salute e quindi è indispensabile chiudere i cantieri e adeguare le nostre strutture sanitarie in primis la struttura del G8 visto che L’Aquila è stata dichiarata Centro Covid 19 per l’Abruzzo. Voglio lasciarlo scritto, in modo chiaro e semplice, così non si può dire che non lo avevo detto. Sono a lavoro per raggiungere questi semplici ma indispensabili obiettivi”, conclude Pietrucci.