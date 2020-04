L’AQUILA – “È davvero doloroso dover constatare che ad ogni emergenza si attivano i peggiori approfittatori, per lucrare sulle tragedie altrui. Mi arrivano numerose segnalazioni sulla difficoltà a reperire mascherine e sulla giungla dei prezzi sia al dettaglio che con l’acquisto via internet”.

Così la deputata dem Stefania Pezzopane in una nota.

“Per le persone recuperare ed acquistare mascherine è diventata una odissea tra farmacie e esercizi commerciali – dice -. Quando poi si trovano, a volte sono a prezzi assurdi. Davvero registro un rincaro esorbitante dei prezzi delle mascherine e kit di sicurezza e di beni di prima necessità. È inaccettabile ed è necessario attivare immediatamente task force nazionale con il Mef e la collaborazione della Guardia di Finanza e regionale con le polizie locali per attuare un controllo puntuale sui prezzi in base alle tabelle della Camera di Commercio di dicembre 2019”.

“Con i colleghi del Partito Democratico alla Camera stiamo proponendo una azione mirata fatta a livello nazionale e locale – aggiunge Pezzopane -. È necessario fare controlli ed impedire che alcuni rivenditori lucrino sui prezzi di beni, che sono diventati di prima necessità. Vanno applicate e rafforzate le sanzioni, di cui il 50 per cento deve andare nelle casse dei Comuni e il 50 per cento dello Stato. Anche la Regione Abruzzo potrebbe attivare in collaborazione con Comuni e con le Associazioni dei Consumatori una task force regionale a tutela dei cittadini. Mi auguro che il presidente Marsilio si prenda in carico questa proposta concreta e positiva e la metta in lavorazione”.