L’AQUILA – “Vinciamo con l’intelligenza, la scienza, la ricerca e la medicina. Vinciamo se siamo seri, ragionevoli, rispettose, amorevoli. Vinciamo se rispettiamo chi sa più di noi, se la politica si comporta da classe dirigente ed è capace di dare una prospettiva mentre sostiene chi sta salvando le vite. Da ieri e questa notte, governo e parti sociali, per 18 ore hanno lavorato ad un Protocollo fondamentale a cui seguirà un nuovo decreto per fisco, ammortizzatori, interventi per Sanità e famiglia”.

Così Stefania Pezzopane, deputata Pd sul “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto stamattina.

“Questa mattina, presso la presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – dichiara -. E’ un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilita’ nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici”.

“Il presidente Conte sta dando esempio di come sia importante prendere decisioni condivise, perché tutti svolgano con responsabilità il loro ruolo – conclude la deputata -. La tutela di lavoratori e lavoratrici è fondamentale. Non è un caso che sulle tutele nelle fabbriche, call center, cantieri mi sto battendo da giorni per le norme di sicurezza. Ora con il Protocollo le questioni si chiariscono. Ci aspettano giorni ancora drammatici e dolorosi, rispettiamo le regole e resistiamo”.