L’AQUILA – “Sono giorni difficili, stiamo lavorando a misure straordinarie per famiglie ed aziende. Domani mattina sarò alla Camera dove voteremo un altro importante provvedimento che autorizza a superare i limiti che abbiamo stabilito sui saldi di finanza pubblica. Immediatamente dopo questo voto fondamentale, il governo approverà le prime misure economiche per far fronte a questa gigantesca emergenza. Interventi necessari a mio giudizio riguardano la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi”.

Lo scrive in una nota la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane.

“C’è già una prossima scadenza fiscale il 16 marzo che va assolutamente sospesa e rinviata – si legge nella nota – Necessaria la Sospensione di mutui e tasse per le famiglie in tutta Italia. La parte fiscale sarà molto importante e riguarderà, mi auguro, la sospensione di pagamenti, il pagamento di ritenute, contributi. Necessaria la cassa integrazione, anche quella in deroga, per piccole aziende sotto i 6 dipendenti. Sul credito è necessario uno sforzo per garantire un sistema che permetta liquidità alle imprese. E poi le famiglie, necessario mantenere l’impegno su congedo per un genitore ed anche una misura tipo bonus che permetta alle famiglie di poter gestire la chiusura delle scuole. Fondamentale quindi inserire nel decreto la sospensione dei pagamenti dei mutui per le famiglie e le imprese colpite dagli effetti dell’epidemia”.

“Occorre un vero e nuovo decreto salva-economia che possa prevedere una moratoria sulle rate da versare alle banche, sotto l’ombrello di una garanzia pubblica sia sulla parte di capitale che di interessi. Il governo sta lavorando per una moratoria molto ampia per i prestiti alle imprese e alle famiglie per garantire liquidità. C’è un dialogo aperto con Banca d’Italia – prosegue la nota -. E da Bankitalia intanto fanno sapere che l’istituto ‘sta collaborando attivamente con il Mef per la definizione di misure di sostegno alle imprese interessate dagli effetti economici dell’epidemia, moratoria e garanzia pubblica sono due temi importanti di questa azione, che dovrebbe trovare sbocco nel dl in corso di definizione'”.

“E’ necessaria anche una moratoria fiscale e contributiva per i lavoratori autonomi. il governo sta lavorando anche sulle partite Iva a partire dei settori maggiormente coinvolti dalla crisi come turismo, logistica, trasporti, cultura, per questi ragioniamo su esenzione moratoria di tasse e contributi – conlude – Si ragiona anche ad un’estensione della Cig in deroga, come chiesto a gran voce da diverse categorie. Ce la metterò tutta, forte dell’esperienza del 2009 e del 2016. Dobbiamo reagire, ma ci vogliono misure importanti, concrete”.