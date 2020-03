L’AQUILA – “In queste settimane così difficili, voglio oggi esprimere la mia soddisfazione per una buona notizia. Il governo Conte, per il tramite della Struttura di missione, ha infatti attribuito circa 24 milioni per il rilancio dei progetti di sviluppo per le aree dell’Abruzzo colpite dal sisma del 2009. I fondi sono stati definiti dal Comitato di indirizzo Restart, ora lavorerò, come sempre, per far approvate dal Cipe il più velocemente possibile. Nell’emergenza del coronavirus, i territori che già avevano subito ingenti danni e lutti ovviamente si trovano in una situazione di doppia difficoltà e l’attenzione dimostrata dal governo all’area del cratere del 2009 è un segnale importante che ci fa guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più”.

Lo dichiara Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Il lavoro svolto dalla Struttura di missione guidata da Fabrizio Curcio è stato continuo e infaticabile, e si vedono i risultati. Dal rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso, alla realizzazione di un Collegio universitario con residenzialità diffusa sul territorio della città dell’Aquila, alla realizzazione dell’intervento di mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici di L’Aquila, alla Scuola internazionale specializzata in materie linguistiche e scientifiche, solo per citarne alcuni, sono molti i progetti attesi dagli abruzzesi che finalmente possono prendere il via. Continueremo a lavorare per il bene delle popolazioni colpite dal sisma del 2009 – conclude l’esponente dem – oggi però, pur nell’emergenza della pandemia, possiamo dire di aver fatto un passo in avanti importante”.