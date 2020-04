L’AQUILA – “È davvero una terribile emergenza, perché oltre a dover combattere il contagio Covid-19, bisogna anche prestare la giusta attenzione a mille questioni. Ed è un tema importante e da non tralasciare, il problema degli affitti degli studenti universitari fuori sede. Un problema che riguarda oltre 500 mila studenti in tutta Italia e moltissimi in Abruzzo”.

Così la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane.

“Le lezioni universitarie si tengono online e gli studenti sono quindi tornati nelle loro case e nelle loro famiglie. Ma le famiglie – fa osservare in una nota – sono ovviamente tenute ad onorare per intero i contratti d’affitto per i figli. Faccio appello al governo perché trovi una soluzione”.

“Ci possono essere varie ipotesi che vanno dalla riduzione del canone, ad accordi per un credito d’imposta in sostituzione parziale di metà del canone. Molte famiglie che pagavano il canone ai loro figli, hanno difficoltà di lavoro o attività chiuse. E si configura in alcune situazioni come un grande problema per studenti e famiglie. Sono convinta che una soluzione che metta d’accordo famiglie e locatari possa essere trovata”, conclude la Pezzopane.