L’AQUILA – “Per me ogni giorno, ogni istante è utile per ringraziare medici ed operatori sanitari che si stanno impegnando al di sopra delle loro forze per salvare vite ed assistere i malati. Noi siamo impegnati a tutelare – anche dal punto di vista penale e civile – il lavoro svolto durante questa drammatica pandemia da medici, operatori sanitari e tecnici”.

È quanto si legge in una nota della deputata del Pd Stefania Pezzopane.

“Il Partito Democratico in Senato, con un emendamento al decreto Cura Italia, a prima firma del capogruppo Andrea Marcucci – dice -, punta a contrastare e prevenire azioni – che non appaiono motivate – di alcuni singoli legali (sconfessati anche deontologicamente dai loro organi rappresentativi) e a tutelare l’ammirevole lavoro e il sacrificio svolto dai sanitari negli ospedali e nel territorio contro il Coronavirus. l’Italia vede e tocca con mano ogni giorno il sacrificio di queste settimane di pandemia che già tanto dolore ha causato a migliaia di famiglie”.

“In sostanza, l’emendamento PD prevede che le/gli operatori della sanità potrebbero rispondere civilmente o penalmente – per tutti gli eventi avversi verificatisi durante l’emergenza epidemiologica – soltanto in caso di colpa grave, condotte finalizzate intenzionalmente alla lesione della persona, violazione dei principi basilari della professione”, conclude.