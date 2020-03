“In questo momento di grave crisi per il Paese faccio un appello al governo e alle autorità di controllo affinché le norme per garantire la sicurezza dei lavoratori siano rispettate in tutti i luoghi di lavoro. Purtroppo mi sono arrivate numerose segnalazioni per quanto riguarda la difficile situazione dei lavoratori dei call center preoccupati di contrarre il coronavirus durante il turno di lavoro. In particolare mi segnalano l’assenza di diradamento delle postazioni e la poca alternanza all’interno delle aree di lavoro.”

Lo dice in una nota la deputata dem Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd a Montecitorio.