L’AQUILA – Questa mattina la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane ed il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci si sono recati nella sede operativa della Unità di crisi per l’emergenza legata al Coronavirus “osservando tutte le regole indicate dalle autorità sanitarie”.

“La nostra volontà è chiara, collaborare con le istituzioni, portare la voce e le preoccupazioni dei cittadini, trovare le migliori soluzioni”, è quanto hanno dichiarato Pezzopane e Pietrucci al vicepresidente Emanuele Imprudente.

“Proprio mentre eravamo nella sede operativa, il vicepresidente Imprudente firmava l’ordinanza che nelle prime ore del mattino avevamo sollecitato alla Regione – dichiarano Pezzopane e Pietrucci -. Così come la Regione Puglia anche la Regione Abruzzo ha adottato dei giusti provvedimenti a tutela della salute dei cittadini. Ma riteniamo che si debba lavorare ad una ulteriore ordinanza e ad una campagna di comunicazione istituzionale che arrivi alla nostra gente; una nuova ordinanza che anticipi la data prevista per segnalare alle Asl la provenienza dai luoghi interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio che estende alla Regione Lombardia e ad altre 14 province il regime straordinario di allarme”.