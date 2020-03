L’AQUILA – Nella mattinata di oggi 10 marzo 2020, in seguito al decreto ministeriale emanato nella tarda serata di ieri dal Governo italiano denominato ‘io resto a casa’, il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, ha trasmesso a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi dell’Aquila un messaggio attraverso il quale, dopo avere ribadito le disposizioni con cui in tutto il territorio diocesano vengono sospese la S. Messa e i Sacramenti con la presenza dei fedeli fino al 3 aprile 2020, ricorda che le Chiese della diocesi rimarranno aperte, nel rispetto delle regole prudenziali emanate dall’Autorità civile e religiosa, per la meditazione e la preghiera personale.

I Sacerdoti dell’Arcidiocesi, continueranno il loro impegno di servizio e di testimonianza al Vangelo, garantendo ai fedeli che lo desiderano sia di poter ricevere la comunione eucaristica, potranno amministrare il sacramento della penitenza in modalità da garantire la sicurezza sia dei fedeli come anche dei sacerdoti durante la confessione e saranno disponibili per i colloqui personali, qualora i fedeli lo dovessero richiedere. I presbiteri e i vescovi della diocesi continueranno a celebrare la S. Messa quotidiana ma in assenza dei fedeli. Il Card. Petrocchi, consiglia la partecipazione alla liturgia, anche se “a distanza”, attraverso i moderni mezzi della comunicazione sociale. Opportunità già in atto la domenica sera, con la trasmissione dei Vespri e della Messa Capitolare, dalla Chiesa di S. Maria del Suffragio, a partire dalle ore 17,30, attraverso i canali web di Laquilablog.it e Abruzzoweb.it.

Inoltre il Cardinale Arcivescovo esorta alla “co-responsabilità”, nel segno del buon “Noi”, attraverso una saggezza condivisa e uno spirito di obbedienza alle norme (igieniche, sanitarie e sociali) fissate dalle legittime Autorità.

Infine, il Card. Giuseppe Petrocchi esorta tutti i fedeli dell’Arcidiocesi alla ‘mobilitazione della preghiera (specie nelle famiglie), per chiedere a Dio di liberare il mondo e la nostra gente da questo flagello. Recentemente abbiamo consacrato la nostra Comunità ecclesiale e civile alla Madonna e vissuto due Anni dedicati alla spiritualità mariana. Per questo, siamo certi che proprio “la” corona-del-rosariocostituisca una formidabile risorsa per contrastare “il” corona-virus’.

Ecco il testo integrale del messaggio del Cardinale Giuseppe Petrocchi: