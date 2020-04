Goldman Sachs ha aggiornato le sue stime sull’area Euro in considerazione della pandemia di Covid-19.

Nell’European Daily prevede un Pil europeo a -9% quest’anno e +7,8% nel 2021

Per l’Italia, indica un -11,6% e un rimbalzo l’anno prossimo a +7,9%.

Per la Francia la stima è -7,4% e +6,4% nel 2021.

Non va meglio alla Germania, per cui è previsto un -8,9% quest’anno e +8,5% per l’anno prossimo.

Infine per la Spagna la stima è -9,7% per il 2020 e +8,5% nel 2021.