Per la prima volta da quando è iniziata la crisi del coronavirus, la Cina giovedì non ha segnalato nuovi contagi locali per il giorno precedente, una pietra miliare nella battaglia con l’epidemia che da allora è diventata una pandemia, ribaltando la vita quotidiana e l’attività economica in tutto il mondo.

I funzionari hanno affermato che sono stati confermati 34 nuovi casi di coronavirus, tutti riguardanti persone arrivate in Cina dall’estero.