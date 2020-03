L’AQUILA – “Il nostro Paese sta vivendo un momento difficile a causa della diffusione del Covid-19. Si tratta di una situazione che ha richiesto la messa in campo di misure straordinarie per contenerne la diffusione e mettere in sicurezza le fasce di popolazioni più fragili. Anche la nostra città, sebbene in questo momento viva una condizione di maggiore tranquillità rispetto ad altre zone d’Italia, non può e non deve abbassare la guardia, non può e non deve fare errori di sottovalutazione del problema”.

È quanto dice in una nota il Partito democratico dell’Aquila che, in una nota esprime “piena collaborazione a tutte le Istituzioni impegnate nel contenimento della crisi che stiamo affrontando, a partire dai nostri operatori sanitari impegnati in prima linea. Apprezziamo, in tal senso, la scelta fatta, nel decreto approvato dal governo stanotte, di assunzioni di ulteriori medici e personale sanitario”.