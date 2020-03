L’AQUILA – Una cabina di regia congiunta nel periodo emergenziale volta alla gestione della crisi Coronavirus.

È quanto chiesto in una lettera inviata al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio dal segretario del Pd Abruzzo Michele Fina, dai consiglieri regionali Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Sandro Mariani, Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci e dai parlamentari Luciano D’Alfonso e Stefania Pezzopane.

“Gentile presidente – scrivono -, torniamo a chiederle, dopo averlo già fatto lo scorso 6 marzo, di prendere in considerazione l’opportunità di costituire un luogo di confronto che coinvolga i segretari delle principali forze politiche abruzzesi, i parlamentari e consiglieri regionali, per affrontare insieme l’emergenza virale e le drammatiche conseguenze sanitarie, sociali ed economiche che esso provoca. Si tratta evidentemente di un’iniziativa diversa e più ampia degli episodici confronti con i capigruppo in Consiglio”.

“I democratici italiani stanno dimostrando di essere la parte più solidamente responsabile del paese – proseguono nella lettera gli esponenti dem -: alla guida del governo nazionale nella fase più difficile della nostra storia repubblicana, abbiamo rifiutato fin dall’inizio la logica della polemica e della propaganda, profondamente consapevoli che i cittadini, in questa fase, vogliono e meritano una classe dirigente seria e concentrata sulle tante cose da fare”.

“Oggi che le competenze delle Regioni sono sempre più chiamate in causa – concludono -, riteniamo che una gestione solitaria ed improvvisata possa mettere in grave pericolo la nostra regione, proprio nella fase più delicata della diffusione del contagio. Siamo fiduciosi che potrà cogliere lo spirito istituzionale di questa nostra proposta e dargli corpo. Cordiali saluti”.