L’AQUILA – Firmata ieri, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’ordinanza 36, per la quale, a partire da oggi, si consente di effettuare lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari, pur con tutte le sicurezze del caso, e degli orti.

“Da oggi è consentita l’attività di manutenzione di aree pubbliche e private, compresi orti, vigneti e ortofrutticole in genere – spiega in una nota il vice presidente di Giunta con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente – nel provvedimento viene specificato che l’attività è consentita per interventi urgenti, anche finalizzati alla manutenzione e alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale, sempre nel rispetto delle misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio da covid19”.

“L’ordinanza è stata firmata nella giornata di ieri dal presidente Marsilio di intesa con la Giunta”, conclude.