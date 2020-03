L’AQUILA – Il consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dell’Aquila e Sulmona ha deliberato l’erogazione di un contributo di 10mila euro all’associazione Va.Do. dell’Aquila, finalizzato a contrastare l’emergenza sanitaria Coronavirus.

L’associazione incaricata dalla Asl ha dotato di 6 posti letto di Terapia Intensiva a pressione negativa dedicati specificatamente a pazienti Covid, lontano dal corpo centrale dell’ospedale, nello spazio del vecchio ospedale del G8.

“La decisione straordinaria del consiglio di erogare il contributo – si legge ina nota dell’Ordine – rappresenta un segnale importante ed unico di solidarietà col quale i commercialisti dimostrano di voler essere non solo dei professionisti dell’area economico-aziendale e della fiscalità, ma soggetti di riferimento per l’intera comunità e per il territorio”.