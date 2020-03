L’AQUILA – “Pronta la struttura del G8 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Lo fa sapere in una nota l’assessore regionale al Bilancio Guido Liris.

“Saranno operativi sei posti letto di terapia intensiva, di fatto già pronti per l’uso e la possibilità di aprire anche una sala operatoria per i malati di coronavirus. Nel G8 ci sarà, inoltre, la possibilità di portare a 30 posti letto la capacità di assistenza respiratoria (assistenza e terapia semi-intensiva)”, spiega.

“Vanno avanti speditamente i lavori per il triage di Malattie infettive: una nuova struttura per consentire di fare tamponi ai sospetti senza passaggi in Pronto Soccorso, evitando, quindi, il rischio di contaminazione dell’ospedale”, conclude Liris.