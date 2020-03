ll 30 marzo la World Healt Organization lancerà un’app per Android ed iOS: chiamata WHO MyHealth, conterrà informazioni utili sul Covid19 e sui metodi per diagnosticarlo, oltre a una sezione dedicata alle fake-news e notifiche personalizzate sulla base della posizione.

L’app, rilasciata dall’Oms, è stata lanciata da un team di esperti, ex dipendenti di Google e Microsoft, nonché consulenti e ambasciatori dell’Oms, in collaborazione con altre maestranze del settore.

L’applicazione è stata creata open source. Fondamentalmente funzionerà come la ChatBot di Whatsapp: arriveranno le notifiche specifiche localizzate per posizione, così come gli strumenti di ‘auto-analisi’ che consentiranno a tutti di diagnosticare se i sintomi di un malanno corrispondono con quelli del CoVid-19.

Si potranno anche seguire i contatti, grazie alla cronologia delle posizioni, su Android o iPhone, al fine di capire meglio la diffusione del virus. Considerato il problema della privacy, la condivisione della cronologia delle posizioni potrebbe non essere implementata del tutto.

Sfruttando una tecnologia come quella di Google Maps, gli utenti potranno indicare se sono stati diagnosticati positivi o se sono entrati in contatto con pazienti positivi al virus. Richiederà inoltre l’autorizzazione per tenere traccia dei dati storici sulla posizione del proprio smartphone.