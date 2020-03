Con il nuovo decreto del Governo del 22 marzo, che vieta anche gli spostamenti fra i comuni se non per determinate necessità, cambia anche il modulo di autodichiarazione da presentare in caso si venisse fermati dalle forze dell’ordine.

È il terzo modulo per l’autocertificazione da quando è cominciata l’emergenza coronavirus ed è stato pubblicato per primo dal sito della Polizia di Stato.

nuovo-modello-autodichiarazione-23.03.2020