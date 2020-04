L’AQUILA – L’associazione L’Aquila per la vita in prima linea nella lotta al Coronavirus.

La Onlus aquilana, che nelle settimane scorse ha messo a disposizione della struttura ospedaliera la somma di 200 mila euro, ha infatti attivato un servizio di sostegno psicologico in accordo con i primari dei reparti Rianimazione e Malattie infettive, Franco Marinangeli e Alessandro Grimaldi.

Gli psicologi dell’associazione, i dottori Cristina Crosti e Paolo Mastrogregori, tutelati con idonei presidi sanitari, sono in contatto diretto con i pazienti ricoverati nella struttura G8 e per ora telefonicamente con i pazienti presenti nell’hotel Cristallo.

“Una presenza, quella nel G8, fondamentale per i malati che hanno così la possibilità di guardare negli occhi e interagire non virtualmente ma direttamente con chi ha la sensibilità la professionalità e il coraggio di stare vicino a chi soffre – si legge in una nota dell’associazione – . Anche questa è L’Aquila per la vita. Un grazie speciale ai nostri psicologi, i dottori Cristina Crosti e Paolo Mastrogregori”.