Una tigre nello zoo del Bronx con una tosse secca è risultata positiva per Covid-19. Si ritiene che la tigre, di nome Nadia, sia il primo caso noto di un animale infetto dal virus negli Stati Uniti.

Sarah Caddy, veterinaria e ricercatrice di ricerca clinica presso l’Università di Cambridge, spiega cosa questo potrebbe significare sia per i grandi felini che per i nostri animali domestici.

“La scorsa settimana so è scoperto che i gatti domestici possono essere infettati sperimentalmente con SARS-CoV-2 se grandi dosi di virus vengono somministrate per via intranasale. Pertanto il rapporto di una tigre con lo stesso virus non è del tutto inaspettato.

“Tuttavia, è sorprendente che la tigre sia stata infettata da quella che deve essere stata una dose abbastanza bassa di virus – possiamo presumere che la tigre non abbia avuto un contatto ravvicinato continuo con il guardiano dello zoo asintomatico.

“È anche interessante che la tigre abbia mostrato segni clinici coerenti con COVID-19 negli esseri umani. Anche se mancano prove scientifiche, la possibilità che questa sia solo una coincidenza è bassa.

“Che cosa significa questo per i nostri gatti domestici? Niente di nuovo: al momento esiste ancora un solo caso sospetto in cui un proprietario ha diffuso il virus al proprio animale domestico.

È possibile che le tigri in cattività siano più sensibili al virus rispetto ai gatti domestici in quanto esiste una differenza del 5% tra i loro genomi.

“La linea di fondo è che non ci sono prove che qualsiasi gatto, grande o piccolo, possa trasmettere virus all’uomo.”