ROMA – “Sarà rinviato il versamento dell’Iva. Tranquillizziamo tutti, entro il fine settimana il ministro Gualtieri proporrà un provvedimento economico che riguarderà tutti. Non voglio anticipare i singoli provvedimenti ma ci

saranno quelli necessari. Vale per tutti gli italiani e per tutte le imprese. Dovete darlo per scontato. La stessa cosa vale per i redditi. Nessuno perderà il suo lavoro. Ci saranno ammortizzatori sociali. È un dovere per noi garantire il lavoro e nelle prossime settimane garantire liquidità alle imprese perché se fermi le macchine poi quando devono riprendere servirà liquidità e penso che oggi la Bce darà segnali chiari su questo”.

Così il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia spiega così l’ultimo provvedimento del governo per la pandemia da coronavirus.

“Ritengo che la sospensione sarà generale e generalizzata ma ovviamente alcune cose riguardano il passato e quindi le risorse sono già state prodotte e su quelle dovremo solo decidere le modalità di pagamento. Poi ora c’è una diminuzione di risorse, dovuta alla difficoltà attuale. Quelle inevitabilmente potranno essere non solo rateizzate ma anche cancellate”, aggiunge Boccia.

“Ogni categoria verrà gestito in maniera diversa. Ma se lo Stato non incassa nulla poi fa fatica a pagare anche gli stipendi di chi oggi lavora negli ospedali. Nel breve ci sarà una boccata d’ossigeno per tutti. Poi ogni tipo entrata sarà gestito in maniera diversa ma certo nessuno pagherà per quello che non produce più o il valore aggiunto che non ha più”, spiega.