ROMA – Le ordinanze restrittive a livello regionale sono opportune, l’allentamento invece non è possibile. Così il ministro per gli Affari Regionali Boccia, in audizione alla Camera, sulle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

In merito alle riaperture della fase 2, “l’imperativo per noi è la valutazione del rischio per le singole categorie di lavoratori. Un lavoro che sta facendo l’Inail”. Qualche Regione lamenta di non aver ricevuto i materiali sanitari. “Facciano presto denuncia. Ma mi pare strano, vengono consegnati dall’esercito”.