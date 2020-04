PESCARA – Sono circa mille gli abruzzesi in assistenza domiciliare sorvegliata.

Lo ha detto oggi l’assessore alla salute Nicoletta Verì a margine della conferenza stampa con il governatore Marsilio in Regione a Piazza Unione.

“Anche se manca la cura diretta e il vaccino, ora sappiamo come dare adeguata assistenza, e abbiamo evitato il collasso delle terapie intensive. Stiamo entrando nella fase nella quale ci serviranno delle strutture alberghiere per ospitare i parenti dei positivi, e a tal proposito ci stiamo muovendo nel teramano. Vogliamo abbassare i contagi, dividendo le famiglie”.

In merito al personale medico, l’assessore ha rivelato che che verrà chiesta una mobilità ai medici regionali, per inviare il personale dove più serve in quel momento.