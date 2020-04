Questa sera, alle ore 18, nella Basilica di S. Bernardino, il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, presiederà la Santa Messa nella Cena del Signore, detta anche Messa in Coena Domini, con la quale si apre solennemente il Triduo Pasquale.

Con questa celebrazione eucaristica, la Chiesa ricorda l’ultima cena del Signore con i suoi discepoli prima della sua Passione in croce. E’ proprio durante questa celebrazione eucaristica che Gesù consegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, testimoniato prima di tutto con la lavanda dei piedi ed istituisce l’eucaristia.

L’istituzione dell’eucaristia come rito memoriale della «nuova ed eterna alleanza» è certamente l’aspetto più evidente della celebrazione della Messa in Coena Domini, che del resto giustifica la sua solennità proprio con un richiamo «storico» e figurativo dell’avvenimento compiuto nell’ultima cena. Ma è lo stesso Messale Romano che invita a meditare su altri due aspetti dei mistero di questo giorno: l’istituzione del sacerdozio ministeriale e il servizio fraterno della carità. Sacerdozio e carità sono, in effetti, strettamente collegati con il sacramento dell’eucaristia, in quanto creano la comunione fraterna e indicano nel dono di sé e nel servizio il cammino della Chiesa.

Nella normalità, questa celebrazione è carica di gesti e di significati profondi, che purtroppo a causa delle restrizioni imposte per evitare il contagio del coronavirus, non potranno essere svolte. Infatti il rito della Lavanda dei piedi, con il quale si fa memoria di quello che Gesù stesso fece dopo l’Ultima Cena, sarà omesso. Verrà omessa anche la riposizione dell’Eucaristia nell’altare della Riposizione, al termine della comunione.

Sarà una celebrazione, semplice, senza concorso di popolo, che potrà essere seguita in diretta streaming sulle testate giornalistiche L’Aquilablog.it e Abruzzoweb.it.