OCRE – In regime di emergenza Coronavirus, sono molte le persone che si stanno dilettando a creare mascherine “fatte in casa” per tamponare un’esigenza primaria in favore di un’intera comunità.

Tra queste anche l’insegnante di sostegno Federica Durante che, complice la reclusione forzata, ha deciso di dare il proprio contributo ed aiutare chi ha difficoltà a reperirle, realizzandone una ventina e distribuendole gratuitamente ai dipendenti comunali di Ocre (L’Aquila).

“L’idea mi è venuta perché in casa avevo una macchina da cucire nuova e della stoffa inutilizzata – racconta a L’Aquila Blog -. Ho subito chiesto ai volontari della Protezione civile di Ocre se potessero essere utili a qualcuno. A quel punto, mi è stato detto di contattare il sindaco Fausto Fracassi, che si è reso disponibile ad appoggiare l’iniziativa e ha distribuito le mascherine ai dipendenti comunali”.

In particolare, si tratta di mascherine artigianali in cotone, lavabili e quindi riutilizzabili più volte.

E che siano a righe, a quadretti o persino con le stelline, non fa differenza. L’importante è che ci siano, soprattutto perché in vendita se ne trovano davvero pochissime e i fortunati che riescono ad acquistarle, di questi tempi sono spesso costretti a pagarle a peso d’oro. (m.s)