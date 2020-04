PESCARA – A margine della conferenza stampa effettuata oggi per presentare il progetto del nuovo ospedale Covid-19 a Pescara, il presidente Marco Marsilio ha annunciato che i cittadini dei Comuni residenti delle zone rosse del pescarese saranno sottoposti a tampone per contrastare la diffusione del coronavirus sul territorio.

“Dopo la richiesta che ha fatto la Asl di Teramo per effettuare i tamponi ai cittadini dei Comuni della Valle del Fino per scoprire gli asintomatici, ricerca che ha fatto emergere buoni risultati, anche i centri dell’area vestina, oggi in zona rossa, saranno sottoposti a screening epidemiologico – ha detto -. Nei prossimi giorni la Asl di Pescara organizzerà la raccolta dei tamponi”.