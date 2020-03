L’AQUILA – Il Governo, nella persona dei ministri delle Infrastrutture, Paola De Micheli, e degli Affari Regionali Francesco Boccia, si è impegnato a inserire domani una norma apposita nel decreto legge in corso di approvazione. Una norma con la quale le aziende che non possono garantire il rispetto delle misure di protezione e sicurezza dei lavoratori devono sospendere i lavori, vedendosi riconosciuta la causa di forza maggiore e la cassa integrazione per gli operai.

Lo fa sapere attraverso il suo portavoce il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Si attende solo che le parti sociali condividano tale testo con il Governo entro stasera, approvando anche le relative linee guida.

Se verrà confermata questa anticipazione, che il ministro De Micheli ha personalmente fornito al presidente Marsilio durante la videoconferenza odierna, verranno quindi soddisfatte le esigenze e le condizioni poste dalla Regione Abruzzo già da ieri, tese a tutelare la salute pubblica e la serenità di imprese, maestranze e cittadini rendendo così superflua l’emanazione di un apposita ordinanza regionale.