L’AQUILA – “Non stupisce la superficialità che sempre più spesso, specialmente sul social media, intasa il variegato mondo del web in questi giorni caratterizzati dall’emergenza coronavirus”.

Lo scrive in una nota il portavoce di Fratelli d’Italia L’Aquila Michele Malafoglia.

“Colpiscono, e parecchio, le affermazioni di chi è stato chiamato in città a guidare un partito importante, peraltro forza di governo del paese, che invece di provare a collaborare con le altre istituzioni dello Stato per arginare l’avanzata del contagio da Covid19 lancia appelli confusi, oltre che utili per racimolare articoli giornalistici”, si legge nella nota.

“Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha già ampiamente specificato (ed è stata emessa persino una seconda nota alla stampa per un ulteriore chiarimento) che le mascherine donate da Zte sono già a disposizione dei medici e degli infermieri della Asl e pronte per essere consegnate qualora ve ne fosse la richiesta – prosegue la nota -. Lo stesso primo cittadino ieri mattina, dopo la inaugurazione dell’area dell’ex ospedale G8 (dove anche grazie al suo interessamento si stanno realizzando nuovi posti letto a servizio del reparto di Terapia intensiva) ha contattato personalmente vertici e rappresentanti delle aziende del settore chimico farmaceutico che operano nel territorio per chiedere la disponibilità di dispositivi di sicurezza per il personale sanitario del San Salvatore”.