Gli aquilani hanno recepito de direttive del governo per il contenimento del coronavirus? Sembrerebbe di sì perché nell’ora di pausa pranzo sul piazzale di Madonna Fore e le vie limitrofe che conducono ai sentieri non c’è praticamente nessuno, nonostante la bella giornata. Solo qualche giorno fa si facevano anche picnic tra amici, oggi invece il deserto, il vento, gli uccelli e una pattuglia della polizia provinciale per i controlli.