L’AQUILA – Una riunione del comitato ristretto dei sindaci della provincia dell’Aquila per confrontarsi sulle azioni intraprese e da attuare per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. A convocarla è stato il sindaco dell’Aquila e presidente dell’organo, Pierluigi Biondi, che ha esteso l’invito a tutti i primi cittadini del territorio provinciale.

L’incontro si terrà lunedì prossimo, dalle 16,30, nell’aula magna “Alessandro Clementi” del Dipartimento di scienze umane dell’Università degli studi dell’Aquila.

“Ho raccolto le sollecitazioni che mi sono giunte da diversi colleghi sindaco, che mi hanno chiesto chiarimenti e informazioni sulle iniziative messe in campo dal Comune dell’Aquila per contenere il coronavirus. – spiega il sindaco Biondi – . Ho ritenuto utile, nonostante l’incontro verterà su temi di carattere tecnico-organizzativo degli enti piuttosto che su questioni sanitarie, riunire il comitato ristretto in quanto organo rappresentativo delle istanze e le esigenze relative alla salute dei cittadini. Ringrazio la disponibilità del rettore, Edoardo Alesse, che ha concesso uno spazio importante per una discussione che interessa l’intera comunità”.

L’incontro si terrà in osservanza di quanto disposto dal Dpcm del 4 marzo 2020 e delle previsioni in materia di rispetto delle distanze tra le persone in occasioni di eventi pubblici.