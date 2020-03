L’AQUILA – “L’Ordine degli architetti della Provincia dell’Aquila, in ottemperanza alle disposizioni emesse nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo scorso, contenenti le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, ha disposto la sospensione di corsi di formazione, seminari, convegni e qualsiasi attività aggregativa fino a data da destinarsi”.

Lo ha comunicato il presidente dell’Ordine provinciale, Edoardo Compagnone, spiegando che “tali misure seguono le direttive del Governo per contenere il rischio di contagio e limitare i rapporti interpersonali, in un momento di crescita della diffusione del virus. Invito tutti i professionisti iscritti al nostro Ordine ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal decreto e, laddove possobile”, sottolinea Compagnone, “ad utilizzare lo smart working e gli invii telematici di pec e documenti”.

Il presidente dell’ordine degli architetti, nella circolare emanata il 6 marzo scorso, ha disposto che negli uffici di segreteria della sede di via Saragat, all’Aquila, “gli utenti mantengano una distanza interpersonale di almeno un metro. L’accesso verrà limitato ad una singola persona per volta”.