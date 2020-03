Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono l’ultimo e il più grande evento sportivo rinviato. La crisi del coronavirus ha decimato il calendario sportivo di quest’anno. Ecco un’istantanea dei principali eventi internazionali che sono stati modificati:

OLIMPIADI: il Comitato Olimpico Internazionale conferma che le Olimpiadi di Tokyo 2020, che sarebbero dovute iniziare il 24 luglio, sono state rinviate al prossimo anno.

GIOCHI PARAOLIMPICI DI TOKYO 2020 che sarebbero dovuti iniziare il 25 agosto, sono stati rinviati al 2021.

CALCIO: Euro 2020 rinviato al 2021. La Uefa rimanda le finali di Champions League ed Europa League, in programma rispettivamente il 30 maggio e il 27 maggio, nonché la finale di Champions League femminile, che avrebbe dovuto svolgersi il 24 maggio. Le qualificazioni asiatiche per la Coppa del Mondo del Qatar nel 2022, del 23-31 marzo e l’1-9 giugno, sono rinviate.

TENNIS: i tour ATP e WTA sospesi fino al 7 giugno. Open di Francia rinviato a settembre. Nessun torneo di tennis professionale può essere giocato in qualsiasi parte del mondo fino almeno al 20 aprile.

FORMULA 1: L’inizio della stagione è sospeso con il Gran Premio del Bahrain e del Vietnam di marzo e aprile annullato.

GOLF: The Masters in programma il 9 aprile, è stato rinviato. Il campionato Maybank dell’European Tour e il Volvo China Open, entrambi previsti per aprile, sono rinviati. L’evento Honda LPGA Thailand a Pattaya, in Thailandia, in programma dal 20 al 23 febbraio, e il campionato mondiale femminile HSBC a Singapore, previsto per il 27 febbraio, sono entrambi posticipati. Il campionato femminile di golf Asia-Pacifico, che si sarebbe dovuto svolgere dal 12 al 15 febbraio in Tailandia, è rinviato e riprogrammato per ottobre. Il tour LPGA femminile d’élite annulla il torneo Blue Bay che si terrà a Hainan Island a marzo. L’evento dell’European Tour Hero Indian Open, che si sarebbe dovuto tenere dal 19 al 22 marzo, è rinviato. Il Master ceco, in programma dal 20 al 23 agosto, viene annullato, insieme a due tornei nella Repubblica Ceca a maggio e uno in Slovacchia a luglio nel Challenge Tour. Lo European Tour’s Kenya Open, tra il 12 e il 15 marzo, è rinviato.

RUGBY UNION: rinviato il torneo Six Nations, con campionati nazionali nel Regno Unito, Francia, Australia e Sudafrica sospesi a tempo indeterminato o rinviati. Le semifinali e le finali di Coppa dei Campioni e Challenge Cup avrebbero dovuto svolgersi a Marsiglia nel fine settimana del 22-23 maggio. Pro14 sospeso a tempo indeterminato.

BASKET: la stagione della NBA è stata sospesa fino a nuovo avviso. Le partite di qualificazione della pallacanestro della Coppa di Asia Fiba tra Giappone e Cina, Filippine e Tailandia e Cina e Malesia sono rinviate. International Basketball Federation sospende tutte le competizioni dal 13 marzo. Sospese le competizioni di basket Eurolega.

ATLETICA: la maratona di Londra si è spostata dal 26 aprile al 4 ottobre. I campionati mondiali di atletica leggera indoor, in programma a Nanchino dal 13 al 15 marzo, sono rinviati al prossimo anno. La Maratona di Roma del 29 marzo, è rinviata con tutte le iscrizioni spostate al 2021 mentre la Maratona di Parigi del5 aprile, verrà riprogrammata per il 18 ottobre.

CRICKET: la stagione inglese del cricket ha ritardato di sette settimane l’inizio e inizierà non prima del 28 maggio.

CORSA CAVALLI: la Dubai World Cup, una delle corse di cavalli più importanti del mondo, che si sarebbe dovuta svolgere il 28 marzo, è rinviata.

HOCKEY SU GHIACCIO: la Federazione internazionale di hockey su ghiaccio ha annullato il campionato del mondo 2020 a Zurigo e Losanna. Tutte le partite della Pro League previste per il 15 aprile vengono annullate dalla Federazione internazionale di hockey. Il campionato mondiale femminile IIHF 2020, in Canada tra il 31 marzo e il 10 aprile, è annullato.

HOCKEY: le partite di Hockey Pro League tra Cina e Australia, in programma dal 14 al 25 marzo a Changzhou, sono rinviate.

NUOTO: i campionati europei di nuoto (nuoto, immersioni, nuoto artistico (precedentemente sincronizzato) e pallanuoto) che si sarebbero dovuti tenere a Budapest a maggio sono rinviati e riprogrammati provvisoriamente per il 17-30 agosto.

SKATEBOARD: L’evento di qualificazione del World Skate Olympic a Long Beach, in California, in programma dal 7 al 10 maggio, è rinviato.

SNOOKER: il World Snooker Championship, che avrebbe dovuto svolgersi dal 18 aprile al 4 maggio, è stato rinviato .

GINNASTICA: I campionati europei femminili fissati per la fine di aprile a Parigi e l’evento maschile a Baku alla fine di maggio vengono annullati dall’Unione europea di ginnastica. La Federazione Internazionale di Ginnastica rinvia a giugno tre gare di Coppa del Mondo.

MOTORSPORT: La 24 Ore di Le Mans, prevista per il 13-14 giugno, è stata rinviata e riorganizzata per il 19-20 settembre. Il Grand Prix IndyCar di Long Beach, in programma il 19 aprile, è cancellato. La gara tornerà l’anno prossimo. la Formula E è sospesa per due mesi, interessando le gare di Parigi, Seul e Jakarta.

CICLISMO: l’UCI dell’organo sportivo ha rinviato le prestigiose gare di un giorno Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi. Parigi-Roubaix doveva svolgersi il 12 aprile, con Liegi-Bastogne-Liegi due settimane dopo. Anche il Fleche Wallone – uno dei classici delle Ardenne – fissato per il 22 aprile è stato cancellato. Il tour delle Fiandre, previsto per il 5 aprile, è rinviato. La Milano-Sanremo, in programma il 21 marzo, rinviata.

SURF: World Surf League annulla o rinvia tutti gli eventi almeno fino alla fine di maggio

TRAMPOLINING: i campionati europei di trampolino in Svezia dal 7 al 10 maggio vengono annullati.

PATTINAGGIO ARTISTICO: i campionati mondiali di pattinaggio artistico, a Montreal dal 16 al 22 marzo, sono cancellati.

TENNIS DA TAVOLO: L’International Table Tennis Federation (ITTF) afferma che l’ITTF World Tour Japan Open di aprile è stato rinviato e i campionati mondiali di tennis da tavolo in Corea del Sud, che si sarebbero dovuti tenere dal 22 al 29 marzo, sono rinviati a giugno. Gli organizzatori seguiranno i consigli dell’Organizzazione mondiale della sanità prima di decidere se rinviare completamente l’evento.

TAEKWONDO: i campionati europei senior a Zagabria dal 7 al 10 maggio vengono posticipati, insieme all’evento europeo di qualificazione olimpica e para-taekwondo, che si terrà ad aprile a Mosca.

SPORT INVERNALE: i GB Alpine Championships 2020, che si sarebbero tenuti a Tignes, in Francia tra il 29 marzo e il 10 aprile, sono stati cancellati. L’annuale maratona di sci dell’Engadin in Svizzera, uno dei più grandi eventi di sci di fondo del mondo con circa 14.000 partecipanti, che si sarebbe dovuto tenere l’8 marzo, è stato cancellato. La Federazione Italiana Sport Invernali sospende tutte le attività sportive nelle sue discipline, tra cui sci, snowboard e biathlon. Le finali della Coppa del mondo di sci alpino, in programma dal 18 al 22 marzo a Cortina d’Ampezzo, in Italia, sono annullate.

PUGILATO: Francesco Patera contro Devis Boschiero del 27 marzo a Verona, in Italia, per il vacante titolo provvisorio mondiale WBA, è rinviato.

JUDO: L’International Judo Federation afferma che tutti gli eventi del World Judo Tour saranno cancellati fino alla fine di aprile.

FORMULA E: l’E-Prix di Roma, in programma il 4 aprile, è rinviato.

WRESTLING: Le qualifiche dei Giochi olimpici asiatici, dal 27 al 29 marzo in Kirghizistan, sono state annullate.