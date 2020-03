In Italia, le persone si stanno abituando a trascorrere molto tempo a casa, e nelle città, molti finiscono per spenderne un po ‘alla finestra o sui balconi a debita distanza di sicurezza. E ieri anche molti drappi appesi alle finestre mostravano scritte come questa: «Grazie medici italiani».

Anche il flash-mob affacciati ai balconi o alle finestre di casa è diventato un appuntamento fisso per gli italiani costretti a stare in casa per arginare la diffusione del Coronavirus. Un momento di condivisione e unità, seppure a distanza di sicurezza, per sentirsi meno soli e farsi forza a vicenda.

Stasera alle ore 18:00GRAZIE GIULIANO SANGIORGI (Negramaro)"Distanti ma vicini, divisi ma uniti.."

Nonostante il freddo, ho risposto all'invito di Pasquale Lentini, rivolto a tutti i musicisti d'Italia, invitandoli tutti a suonare dalla finestra della propria casa, alle ore 18.00 di oggi Venerdì 13. Come augurio alla mia Regione, nonché a tutte le Regioni d'Italia, di superare al più presto questo difficile momento, ho eseguito quello che alla pari di "Vola Vola Vola", è considerato l'inno Abruzzese per eccellenza:"J:Abruzzu" conosciuto anche come "Sò sagjitu agjiu Gran Sassu. Un abbraccio a tutti gli abitanti di questa splendida Nazione.

#PATRIOTTISMO 👏❤️

Flashmob.Concerto dai balconi.Addì, 13 marzo 2020