L’AQUILA – Lezioni a distanza, attraverso software come Skype, per fronteggiare la psicosi Coronavirus. La soluzione sarebbe stata adottata già da qualche docente all’Università dell’Aquila, pur non essendoci alcuna disposizione in merito e, soprattutto, alcuna decisione formale.

Anzi, l’Unità di crisi di Ateneo, riunita oggi, ha escluso questa eventualità, pur avendola valutata: “Abbiamo parlato di questa possibilità ma sarà attuata solo se ci sarà la chiusura degli Atenei, che tra l’altro non dipende dai rettori”, dice a L’Aquila Blog il rettore, Edoardo Alesse.

“Abbiamo fatto una ricognizione per capire se, in caso di necessità, saremo pronti a fronteggiare la situazione, cioè a svolgere per via telematica tutti i corsi che abbiamo attivi all’Aquila”, spiega, “la risposta è stata positiva, questo è molto bello ma per ora le lezioni sono regolari, in aula”.

“Stiamo conducendo un’azione forte di monitoraggio e prevenzione”, aggiunge il rettore, “abbiamo installato in tutti i plessi dell’Ateneo gli erogatori di detergenti antivirali, abbiamo contingentato il numero di partecipanti alle sedute di laurea per evitare il sovraffollamento, stiamo ragionando sull’ipotesi di posticipare alcuni tirocini per poter offrire agli studenti opportune indicazioni sulle norme di comportamento ma nulla più di questo perché non crediamo che esistano condizioni che comportino l’adozione di misure restrittive”.

“Esiste una cabina di regia nazionale in cui ci sono il premier Giuseppe Conte e il commissario Angelo Borrelli che si rapportano con il governatore Marco Marsilio“, ribadisce Alesse, “nel caso dovesse essere necessario bloccare le attività, l’informazione deve venire da loro, ma credo non ci arriveremo mai”.

Alcuni professori, in ogni caso, starebbero già svolgendo lezioni a distanza, soprattutto per andare incontro agli studenti fuorisede che, nell’allerta generale, preferiscono non prendere i mezzi pubblici per raggiungere L’Aquila. (red.)