L’AQUILA – “Non si può più attendere: sollecitiamo ancora una volta il Governo affinché estenda il Bonus Cultura 18app a tablet e personal computer per rendere accessibile a tutti la didattica a distanza.”

È quanto chiede la Lega Giovani con una nota congiunta a firma di Alessandro Maccarone, coordinatore Universitari del Centro Italia ed Andrea Costantini, coordinatore della Provincia dell’Aquila.

“Già lo scorso 21 marzo – scrivono in una nota – abbiamo presentato la proposta attraverso il lavoro dell’onorevole Luca Toccalini, ma fino ad ora il Governo ha completamente ignorato le richieste di studenti, docenti e dirigenti scolastici. Estendere il Bonus non prevede oneri maggiori per le finanze pubbliche e rappresenta un modo alternativo ed utile di impegnare le risorse a disposizione dei neomaggiorenni, vista la chiusura di cinema, musei e teatri.

“I fondi destinati dal Governo agli istituti per dare in comodato d’uso i dispositivi alle famiglie meno abbienti non sono purtroppo sufficienti: l’estensione di 18app costituisce un ulteriore strumento per garantire pienamente il diritto allo studio”, concludono.