L’AQUILA – “Le scelte del Pd. Per l’Italia e per l’Abruzzo”: si intitola così l’iniziativa del Partito democratico regionale che si svolgerà domani giovedì 16 aprile, in diretta a partire dalle 16, sulla pagina https://facebook.com/partitodemocraticoabruzzo.

Vi parteciperanno Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei, e Nicola Oddati, coordinatore della segreteria nazionale del Pd, assieme al segretario, al presidente, ai segretari provinciali, ai parlamentari e ai consiglieri regionali del Pd Abruzzo.

“La crisi che stiamo attraversando rende difficile l’attività politica ma è proprio in momenti come questi che la buona politica deve essere al fianco dei cittadini”, dichiara il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina, che aggiunge: “Per questo abbiamo fatto di necessità virtù e riorganizzato la rete della nostra comunità sul web con numerosi incontri di lavoro, di confronto e di ascolto, fino a questa nostra prima iniziativa social su Facebook con la presenza del ministro Amendola e di Nicola Oddati per fare il punto con loro sui contenuti del Decreto Aprile e sulla trattativa con gli altri Paesi europei per il sostegno alla rinascita. Contestualmente, con i nostri parlamentari e consiglieri regionali, torneremo sugli errori che la Regione Abruzzo sta commettendo e sulle nostre proposte. Il Pd ha tre priorità chiare: sconfiggere il virus, stare vicino con uno strumento universale a chi è in difficoltà e far ripartire le attività produttive. Con questa nuova modalità vogliamo arrivare a più cittadini possibile e vogliamo raccogliere i loro suggerimenti. Nessuno deve restare indietro e nessuno deve sentirsi solo”.