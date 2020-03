L’AQUILA – La redazione del quotidiano L’Aquila Blog aderisce alla campagna di comunicazione lanciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutto il tempo dell’emergenza sanitaria coronavirus esporrà sui propri social e sul sito l’immagine #iorestoacasa.

La redazione, pertanto, nel rispetto delle direttive delle autorità, continuerà a svolgere il proprio lavoro di informazione al servizio della collettività.

Siamo a disposizione per pubblicare i vostri video fatti a casa con il telefonino (in orizzontale come se fosse lo schermo della tv) per raccontarci il vostro #iorestoacasa, mentre fate il vostro appello e ci spiegate cosa state facendo. Indicateci il vostro nome e da dove ci state scrivendo. Potete inviarlo per email all’indirizzo redazione@laquilablog.it, oppure potete taggare la nostra pagina ufficiale su Facebook.

Ringraziamo ancora una volta tutti quelli che stanno lavorando per la collettività e per garantirci tutti i mezzi di sussistenza.