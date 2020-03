L’AQUILA – È stato dimesso dal reparto di Pneumologia dall’ospedale con 37 e mezzo di febbre ma aveva una polmonite interstiziale, tanto da essere stato nuovamente ricoverato, stavolta a Malattie infettive.

È quanto accaduto a un anziano, raccontato dal genero in un video che ha fatto in breve tempo il giro del paese. “A noi hanno detto di metterci nuovamente in quarantena a casa, stavolta divisi”.