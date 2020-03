L’AQUILA – “Sono stati installati ieri mattina dei dispositivi di aspirazione per il ricambio dell’aria (filtro sporco/pulito/sporco) che ad alta potenza abbattono la carica infettiva creando una pressione negativa”. Così l’assessore regionale al Bilancio e al Patrimonio, l’ex vice sindaco dell’Aquila Guido Liris, sui lavori di completamento del G8, il reparto realizzato per l’evento mondiale dopo il sisma dell’Aquila, riaperto ieri con le competenze di covid-hospital di supporto al limitrofo San Salvatore.

E conclude: “Nel pomeriggio di ieri gli estrattori e le griglie di aereazione su 6 stanze di degenza sub intensiva per garantire il ricambio dell’aria nelle stanze. Installate, inoltre, telecamere per il monitoraggio dei pazienti. In serata è stata effettuata anche la santificazione degli ambienti esterni all’ospedale.”