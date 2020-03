L’AQUILA – In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo l’ex scuola di alta formazione Reiss Romoli è assolutamente da tenere in considerazione, così come tutti i siti possibili. Non usa mezze misure il prof. Sergio Tiberti docente di igiene ed epidemiologia e accademico delle scienze che dice: “L‘epidemia ce la porteremo per i prossimi mesi, e il Governo lo sapeva bene quando ha fatto un decreto di emergenza per sei mesi. Tutti i siti necessari devono essere utilizzati perché non sappiamo come andrà a finire. Certe scelte vanno fatte senza indugi solo ed esclusivamente per la tutela della salute degli abruzzesi”.