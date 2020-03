L’AQUILA – Non c’è afflusso di pazienti negli ambulatori aquilani. Pochissime le persone che si spostano da casa per farsi visitare o per la sola prescrizione di farmaci.

Proprio per limitare gli spostamenti è stata introdotta la ricetta elettronica e i medici hanno ridotto di molto le visite domiciliari.

Si sono trovati nel giro di quindici giorni a rassicurare i pazienti perché si trattava di un'”influenza” a fronteggiare, oggi, il panico degli assistiti.