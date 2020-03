L’AQUILA – In tempi difficili come quello che stiamo vivendo non tutto è scontato e così capita di stupirci anche di un gesto che in un Paese civile non farebbe notizia.

Una catena di supermercati dell’Aquila (Eurospin) ha affisso, all’entrata, un cartello che per comunicare alla clientela il diritto di precedenza per il personale medico, infermieristico, della Cri e Protezione Civile impegnato nell’emergenza sanitaria in corso.

Dettagli che fanno la differenza.