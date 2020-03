L’Italia è in piena emergenza sanitaria viste le grandi difficoltà che giorno dopo giorno le nostre strutture ospedaliere si trovano a fronteggiare a causa dell’emergenza Coronavirus e la Cina ci tende una mano.

E’ di poche ore fa la notizia che il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato l’epidemia a Wuhan, dove il virus è emerso per la prima volta, come “praticamente bloccata”. La Cina ora si prepara a inviare aiuti massicci al nostro Paese: ha offerto 100.000 mascherine di ultima tecnologia, 20.000 tute protettive, 50.00 tamponi per test diagnostici e 1.000 ventilatori. Gli organi di stampa statali cinesi hanno anche affermato che la Croce Rossa cinese sta considerando di inviare un team medico nel nostro Paese.

Al tempo stesso, ieri, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un fondo di investimento da 25 miliardi (“Corona response Fund”) direttamente dal bilancio della Commissione per dare liquidità alle imprese nella speranza di evitare il default a catena, mentre, al momento, tre stati dell’Ue, Germania, Francia e Repubblica Ceca, hanno vietato l’esportazione di mascherine per assicurarsi le scorte.

Sugli scatoloni che arrivano dalla Cina una frase eloquente: