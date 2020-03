Puntata di Report, su Rai3, interamente dedicata alla pandemia di Covid-19.

Andiamo dove tutto è cominciato e dove il peggio sembra finalmente passato, a Wuhan, per mostrare con immagini esclusive cosa è realmente successo nei compound blindati durante l’emergenza. Dopo Sars e Influenza aviaria, l’Oms ha raccomandato a tutti i paesi del mondo di mettere a punto un piano di prevenzione e risposta alle pandemie e di aggiornarlo costantemente. L’Italia lo ha fatto? E come?

Raccontiamo come è nato il contagio tra Lombardia, Veneto ed Emilia, prima e dopo la scoperta del “paziente 1” a Codogno. Sarebbe stato possibile fermarlo per tempo? Andiamo poi a vedere come le regioni del Sud, dalla Campania alla Calabria, fino in Sicilia, hanno affrontato l’aumento dei casi.

