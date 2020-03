ROMA – “Grazie a tutti per gli attestati di stima e le belle parole che state spendendo nei miei confronti in questi giorni di crisi. Il mio pensiero va ai medici e operatori sanitari, veri e propri eroi. La loro dedizione è encomiabile, stanno dando l’anima in una situazione di difficoltà, tutto questo conferma che la nostra sanità non è seconda a nessuno. Un grazie ai militari e alle forze dell’ordine per il loro impegno costante”.

Lo scrive su Facebook l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, invocato da più parti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“Quello che mi sento di dirvi – prosegue – è di seguire alla lettera le indicazioni della Protezione Civile e di stare vicini ai tutti quelli che lavorano per il Paese in un momento così difficile. Siamo italiani, forza!”.