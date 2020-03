Abbiamo guidato ieri fino al limite della zona di esclusione. Ci aspettavamo di vedere blocchi stradali o controlli in atto e non abbiamo visto nulla. Le auto stavano andando in entrambe le direzioni. Sembrava che il controllo di questa zona riservata fosse piuttosto lento, e questo è un po ‘difficile da capire. È semplicemente un’area troppo grande per controllare e chiudere in questo modo nel cuore dell’Europa o le restrizioni stanno gradualmente prendendo piede?

Abbiamo saputo ieri sera dal Ministero degli Interni come funzionerà la zona, ad esempio solo quelli con un motivo serio che non può essere rinviato, i problemi di lavoro o familiari saranno consentiti dentro o fuori, i passeggeri in partenza sui voli dovranno giustificarsi, lì Verranno controllati nelle stazioni ferroviarie le temperature e le navi da crociera saranno vietate all’attracco a Venezia. Per il momento non possiamo vedere quelle restrizioni in atto.

Abbiamo visto delle foto all’interno delle città riservate e le strade sono molto deserte, ma non vediamo posti di blocco della polizia in quanto tali. Ma forse questo sarà intensificato nei prossimi giorni perché ci sono anche sanzioni per tre mesi di carcere o una multa di € 206 per infrazione alle regole.

Il vero timore è che, nelle ore tra l’annuncio della quarantena e la sua entrata in vigore, le persone siano passate da aree più infette a nord a sud. Ci sono strutture sanitarie nel sud Italia che sono molto meno sviluppate rispetto a quelle qui nel nord che stanno per lottare seriamente.