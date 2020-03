L’AQUILA – Le mascherine sono praticamente esaurite e la vendita di gel disinfettanti è aumentata a dismisura, tanto da indurre molti farmacisti aquilani a produrne di propri da mettere in vendita o addirittura da rendere disponibili ai clienti a titolo gratuito. Dopo gli ultimi decreti ministeriali che il premier Giuseppe Conte ha firmato per far fronte all’emergenza Coronavirus, in città come nei paesini, quello che si respira è un clima di preoccupazione diffusa, tanto che tutte le farmacie si sono ritrovate in questi giorni a far fronte a una situazione senza precedenti, con l’affluenza eccessiva e molti degli scaffali vuoti.

Un comportamento che, se per certi versi nasce da una interpretazione esagerata di un provvedimento governativo sicuramente inedito per la storia italiana, dall’altro ha spaventato a ragione moltissime persone, che si sono precipitate fuori casa con l’intenzione di dotarsi di tutti i presidi e tutti i farmaci necessari per scongiurare il pericolo di contagio.

Come afferma infatti Enrico Cutarella, titolare dell’omonima farmacia situata nel comune di Villa Sant’Angelo (L’Aquila) “l’affluenza alta è giustificata dal fatto che molti anziani temono di non riuscire più a reperire i farmaci a loro necessari, oltre che i presidi di protezione che al momento sono introvabili”.

“Personalmente non ho a disposizione né le mascherine né i gel e sinceramente non saprei dove reperirli – dice a L’Aquila Blog -. I prodotti sanificanti sono talmente richiesti che ho anche cercato di acquistare direttamente i principi attivi e produrli qui per darli gratuitamente ai clienti. Ma niente. Lo stesso vale per le mascherine. Io addirittura ne indosso una da 4 giorni e semplicemente perché mi è stata regalata da un operaio che sta lavorando in un cantiere situato vicino alla farmacia, altrimenti avrei dovuto continuare a servire la gente senza averne una. Tutto questo è disorientante e umiliante: si parla tanto di mascherine e di quanto sia importante proteggersi ma è inutile se poi non si riesce a dare a tutti l’opportunità di metterle”.

A Poggio Picenze, Rosa De Bellis della farmacia Eredi Campanale è invece riuscita a dotarsi di tutto il necessario per produrre alcuni lotti di gel igienizzante da vendere, a costi accessibili, ai clienti che ne hanno bisogno.

“Lo realizziamo direttamente in farmacia – spiega – e si può scegliere tra una soluzione più liquida e una più solida, in base agli usi a cui è destinato. Le persone tra l’altro possono venire ad acquistarlo con il proprio dispenser, risparmiando in plastica e ricevendo uno sconto corrispondente al costo del contenitore. Il tutto, vista anche l’enorme affluenza degli ultimi giorni, seguendo ovviamente tutte le misure protettive del caso”.

Misure di protezione che sono inoltre state attuate anche nelle farmacie del capoluogo dove, afferma la presidente Afm Alessandra Santangelo, “gli ingressi continuano a essere contingentati ed è necessario mantenere la distanza di un metro sia tra i clienti, sia tra gli operatori”.

“Dopo l’ultimo decreto – precisa -, all’interno di ogni farmacia aquilana sono stati installati dispenser di gel igienizzanti, cartelli con cui si invita alla distanza e pannelli in plexiglass sulle postazioni lavorative per la protezione dei farmacisti, che sono inoltre stati dotati di appositi guanti e di mascherine ffp2, per tamponare nell’attesa che siano reperibili quelle di classe più alta. Sono inoltre stati bloccati ovunque tutti i servizi aggiuntivi al cliente, proprio con l’intento di limitare la circolazione eccessiva delle persone e da ieri è inoltre attivo il numero telefonico per la consegna dei farmaci a domicilio a particolari categorie di anziani”.

Il servizio durerà per tutto il periodo legato all’emergenza della diffusione del covid-19. Per richiedere i medicinali, gli interessati potranno contattare il numero 0862-1822777, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, mentre la consegna sarà effettuata dal personale volontario della Croce Rossa Italiana il lunedì, mercoledì e venerdì, nell’arco dell’intera giornata.

Presso tutte le farmacie del territorio aderenti a Federfarma (federazione nazionale unitaria titolari farmacia), è infine possibile richiedere la consegna gratuita a domicilio dei medicinali per le persone con gravi disabilità. Per accedere al servizio basta chiamare il numero verde 800 189 521.