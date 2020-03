PESCARA – “Le richieste di consegna della spesa a domicilio, in Abruzzo, nelle ultime ore, sono aumentate in maniera esponenziale, arrivando a toccare un incremento di circa il 2.000% rispetto all’ordinario”.

Così Michael Englezakis, direttore commerciale di Gospesa.it, il sistema che in Abruzzo gestisce la raccolta di ordini telefonici ed online per conto di circa 40 punti vendita della piccola, media e grande distribuzione.

“Normalmente siamo in grado di consegnare la spesa nel giro di un’ora – spiega Englezakis – mentre attualmente, a causa dell’impennata delle richieste, molti ordini possono essere evasi solo dopo un arco temporale che va dalle 24 alle 48 ore, nonostante abbiamo assunto altro personale e rinforzato la presenza di collaboratori per il numero verde”.

Il manager di Gospesa.it all’Ansa spiega che “questo trend è iniziato già sabato scorso ed ha raggiunto una vera e propria esplosione in seguito all’ultimo decereto del Governo. Inizialmente le richieste andavano di pari passo con le zone interessate dai contagi – aggiunge Englezakis – mentre ora riguardano tutto l’Abruzzo, con in testa Vasto (Chieti), Lanciano (Chieti), Ortona (Chieti), ma anche Pescara”.

Quanto alla merce acquistata, “in una prima fase c’è stata una caccia ai beni rifugio, quindi scatolame, pasta, farina e caffè – osserva il direttore commerciale – ma ora si ordina davvero di tutto”.

In conclusione Englezakis tiene a far sapere che “i dipendenti di Gospesa.it consegnano nella massima sicurezza, per sé stessi e per gli altri, indossando guanti e mascherine”, e invita i cittadini “che non presentano particolari problemi di età, salute o mobilità ad evitare questa inutile corsa all’accaparramento, dal momento che i supermercati sono aperti, attivi e ben riforniti”.