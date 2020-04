ROMA – Conto alla rovescia in attesa di vedere i primi effetti del lockdown del 22 marzo scorso sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia: “Dopo la riduzione degli ospedalizzati, che ormai avviene da circa dieci giorni, ci aspettiamo di vedere un calo nei decessi”, ha osservato il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook “Coronavirus-Dati e analisi scientifiche”.

Dal 22 marzo sono ormai trascorsi 24 giorni, il tempo che in media trascorre dal momento dell’infezione fino al decesso, ed è per questo che i dati dei prossimi giorni potranno dire molto a proposito del funzionamento delle misure restrittive.

“In settimana, al massimo nel week end, si dovrebbero vedere questi effetti”, ha osservato Sestili. Dovrebbero cioè ridursi i numeri dei decessi, che “sono ormai costanti da due-tre settimane e non accennano a diminuire”.

Così come in alcune regioni da settimane la curva epidemica è orizzontale: “Questo indica che non c’è una crescita esponenziale, ma che non c’è nemmeno una decrescita”.

Allo stesso modo risulta vicino a 1 il tasso di contagiosità, ossia il valore indicato con la lettera R e che corrisponde al numero di persone che possono essere contagiate da un individuo con un’infezione, “ma non sappiamo ancora se questo valore sia superiore o inferiore a 1.